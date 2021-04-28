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FED toplantısı saat kaçta? 28 Nisan FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

28 Nisan 2021 Çarşamba - 8:34 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 8:34

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2021? FED toplantısı merak ediliyor. Yatırımcılar dört gözle FED toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bugün yapılacak toplantının ardından FED başkanı Jerome Powell’in bir açıklama yapması bekleniyor. Peki FED toplantısı saat kaçta? 28 Nisan FED toplantısı…


FED toplantısı saat kaçta? Yatırımcıların gözü FED faiz kararı toplantısına çevrildi. FED toplantısının ardından FED başkanı Jerome Powell’in toplantı sonrası yapacağı açıklama merak ediliyor. 

FED TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

FED toplantısı 28 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi

FED toplantısı faiz kararının saat 21.00-21.30 arasında açıklama yapılması bekleniyor.

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