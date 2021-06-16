FED Toplantısı bugün yapılacak! Faiz kararı merak ediliyor!

FED toplantısı saat kaçta, FED kararı Türkiye Saati İle kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası (Fed) bugün toplanıyor. Para politikası toplantısında corona virüs salgını nedeniyle devreye alınan kriz politikaları değerlendirilecek. PEki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yatırımcılar merakla beklediği FED toplantısı detayları…

FED toplantısı saat kaçta, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para politikalarının geleceği yakından takip ediliyor, yatırımcılar FED toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası 16 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Faiz kararının saat 21.30 gibi açıklanması bekleniyor.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed), perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.