FED toplantısı ne zaman? Piyasanın gözü 2021’in 2. FED toplantısına çevrildi!

FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşmişti. Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Şimdi gözler 2. FED toplantısında. Peki, FED toplantısı ne zaman?

Piyasalar kasım ayında gerçekleşecek FED toplantısının tarihini araştırıyor. BD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman?

FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası, 2021 yılına ilişkin toplantı takvimini açıklamıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verilmişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7’nci toplantısını kasım ayında gerçekleştirecek.

FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Geriye kalan 2 FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak belirlendi.