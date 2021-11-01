FED toplantısı ne zaman? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için gözler FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez bankası 8. kez bir araya geliyor. Geçtiğimiz ay Jerome Powell yaptığı açıklamada politika faizinin 0-0,25 aralığında sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası FED faiz kararı küresel piyasayı etkileyecek. FED toplantısı öncesinde ise "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED toplantısı ne zaman?” sorularına yanıt aranıyor. Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Peki, Kasım ayı merkez bankası toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.