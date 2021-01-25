FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Dünyada, koronavirüs salgınında vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlerin sıkılaştırılması bazı ülkelerde toplumsal tepkilere neden oluyor. Sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs tedbirleri ve salgının ülke ekonomilere etkisi konusunda risklerin devam ettiğini dile getiren yetkililer nedeniyle piyasalarda destek paketlerine ilişkin beklentilerin artması ise yatırımcıların kararlarını pozitif etkiledi. Piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN? FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Analistler, çarşamba günü açıklanacak Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi. Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Analistler, yatırımcıların açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.
2021 FED TOPLANTISI TARİHLERİ
Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.