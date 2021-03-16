Küresel piyasaların gözü FED toplantısında... Küresel piyasalar ve yatırımcı, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED faiz kararı ne zaman 2021? FED toplantısı saat kaçta? FED faiz arttırırsa ne olur? FED toplantı tarihleri...

Fed'in faiz kararı yatırımcıların gündeminde... Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) toplantısına çevrildi. Piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. Yatırımcı sıklıkla 'FED faiz kararı ne olur? FED faiz arttırırsa ne olur?' sorularını araştırırken analistlerden FED toplantısına ilişkin beklenti analizleri de gelmeye başladı. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED faiz kararı ne zaman 2021? FED toplantısı saat kaçta? FED faiz arttırırsa ne olur? FED toplantı tarihleri...

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Yeni haftada birçok merkez bankası faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı 16-17 Mart’ta yapılacak. Fed'in artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Bununla birlikte yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizleri küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ederken Fed'in konuya ilişkin adımları yakından takip edilecek.

17 Mart 2021 - Saat: 21:00 -Fed politika faizi

FED FAİZ KARARI İLE İLGİLİ ANALİSTLER NE DİYOR?

Küresel piyasalar, Kovid-19 salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerinin sakin seyretmesi ile yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesi pozitif bir seyir izliyor. Geçen hafta yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi yüzde 1,59'a kadar geriledi. Söz konusu gelişmeler ve açıklanan New York Fed imalat endeksinin, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ile New York borsa sında alıcılı bir seyir izlendi.

17 Mart 2021 akşamı Fed toplantısı olacak. Bugün başlayacak toplantı, yarın sona erecek. Dolayısıyla Fed öncesi piyasaların genelinde biraz daha temkinli seyirler izlenebilir. Ons altının, Çarşamba günü düzenlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde 1700 doların üzerindeki gelişmesini koruduğuna işaret edilerek, Doların ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesinin altını desteklediği belirtiliyor.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Fed'in yarın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önemli olacaktır. Piyasa, ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyon beklerken, tahvil faiziyle ilgili Fed'in piyasayı nasıl ikna edeceği de merak konusu. Dolayısıyla yarın akşam piyasaların genelinde bir oynaklık izlenebilir" denildi

İş Yatırım'ın "Fed toplantısı öncesi temkinli iyimserlik" başlıklı bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed toplantısı öncesi iyimser bir hava ile güne başlıyoruz. 10 yıllık ABD tahvilleri 1,60 seviyesinin altında dengelenirken, ABD endeksleri yüzde 1in üzeri yükselişle yeni zirveler yapıyor. Ekonomi açılacak diye alınan enerji ve bankacılık hisseleri satılırken, havayolları, gayrimenkul ve teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Hareketin makro hikayede bir değişiklikten çok pozisyonlanma ile ilgili olduğunu düşünüyoruz.

Dünya piyasalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbulda hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak Çarşamba günkü Fed toplantısı öncesi önemli bir hareket beklemiyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1,540 ve 1,570 seviyeleri öne çıkıyor. Endeks hareketinden çok hisse ve sektör bazında ayrışmalar öne çıkacak."