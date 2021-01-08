FED 2021 yılında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıların tarihlerini duyurdu. FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. Peki, FED toplantısı ne zaman? İşte FED toplantılarının tarihleri...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.