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FED toplantısı ne zaman?

08 Ocak 2021 Cuma - 17:33 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 17:33

ABD Merkez Bankası (Fed), 2021 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı. FED'den yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. Peki, FED toplantısı ne zaman? İşte FED toplantılarının tarihleri...


FED 2021 yılında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıların tarihlerini duyurdu. FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. Peki, FED toplantısı ne zaman? İşte FED toplantılarının tarihleri... 
 
 
FED TOPLANTISI NE ZAMAN? 
 
Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
 
Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.
 
 
        

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