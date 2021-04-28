FED toplantısı saat kaçta? 28 Nisan FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı saat kaçta? Yatırımcıların gözü FED faiz kararı toplantısına çevrildi. FED toplantısının ardından FED başkanı Jerome Powell’in toplantı sonrası yapacağı açıklama merak ediliyor.
FED TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
FED toplantısı 28 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi
FED toplantısı faiz kararının saat 21.00-21.30 arasında açıklama yapılması bekleniyor.