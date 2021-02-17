FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? Piyasalar Fed'i takip edecek!

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Yatırımcının gözü ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı tutanaklarında. FED toplantı tutanakları ile yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, FED saat kaçta açıklama yapacak? FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ekonomideki yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalar bugün FED toplantı tutanaklarının açıklanacağı saate odaklandı. Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken yatırımcının gözü ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) toplantı tutanakları çevrildi. Peki, FED saat kaçta açıklama yapacak? FED toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ile ilgili haber akışı piyasaların gündemindeki yerini korurken, emtia fiyatlarındaki yükselişlerin neden olduğu enflasyonist baskıya yönelik endişeler, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının iletişiminin önemini artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 İngiltere , ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları