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Fed faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 21:07 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 22:31

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.


Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarındaki ilerleme ve güçlü  politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye  devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen  sektörlerin son aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında Kovid-19 vakalarındaki  artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi.
 
"Salgın ve arz-talep dengesizlikleri fiyat artışlarına katkıda  bulundu"
 
Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri  yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, "Salgın ve ekonominin yeniden  açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat  artışlarına katkıda bulundu." değerlendirmesine yer verildi.
 
Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği  yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının Kovid-19'un seyrine bağlı olmaya  devam ettiği aktarıldı.
 
 Açıklamada, "Aşılamada kaydedilen ilerleme ve arz kısıtlamalarının  hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra  enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Ekonomik görünüme yönelik riskler  devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
 
Varlık alımları bu ay sonu itibarıyla azaltılmaya başlanacak
 
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu  hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun  sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı.
 
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
 
Bankanın, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15  milyar dolarlık azalmaya gideceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Geçen aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin hedeflerine yönelik  kaydettiği önemli ilerlemenin ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık  hızını Hazine tahvili için 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler  için 5 milyar dolar azaltmaya başlamaya karar verdi. Bu ayın sonundan itibaren  Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 70 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul  kıymetlerini ayda en az 35 milyar dolar artıracak. Aralık ayından itibaren  Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul  kıymetlerini ayda en az 30 milyar dolar artıracak."
 
Ekonomik görünüme göre alımların hızı ayarlanabilir
 
Açıklamada, Komitenin varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin  her ay uygulanmasının uygun olacağı görüşünde olduğu ancak ekonomik görünümdeki  değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları  ifade edildi.
 
Fed'in açıklamasında, bankanın tahvil alımlarının, piyasa işleyişini  ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane  halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı.
 
Açıklamada, Komitenin, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken  gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve  hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para  politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.
 
Fed'in varlık alımlarının, her ay 15 milyar dolar azaltılması halinde  gelecek yılın ortalarında tamamlanması bekleniyor.
 

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Amerika Merkez Bankası FED faiz kararı
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