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Fed faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 21:06 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 21:27

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm  araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum  istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği kaydedildi.
 
Açıklamada, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin  etkisiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği belirtildi.
 
Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklı
 
Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiği  ancak iyileşme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği  ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.
 
Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği  belirtilerek, "Ekonominin gidişatı, aşıların ilerlemesi de dahil olmak üzere  salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacaktır. Devam eden halk sağlığı krizi  ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve ekonomik görünüme yönelik  riskler sürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığının altı çizilen açıklamada, bu  hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun  sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.
 
Varlık alımında değişikliğe gidilmedi
 
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
 
Bankanın varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen  açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı  menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına  maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme"  kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.
 
Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken  gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve  hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para  politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı ifade edildi.
 

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ABD Merkez Bankası Fed
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