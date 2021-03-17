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Fed faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 21:21

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen  açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici  duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.
 
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
 
Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada,  hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet  alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum  istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene  kadar devam edileceği bildirildi.
 
Açıklamada, Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek  risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde  ayarlamaya hazır olacağı bildirildi.
 

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ABD Fed faiz
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