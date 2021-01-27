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Fed faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 22:10 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 22:24

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen  açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici  duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.
 
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
 
Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe  gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar  dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar  olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı  hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.
 
  
 

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ABD Merkez Bankası Fed
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