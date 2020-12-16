16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -0.21 ALTIN 467,290 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fed faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 22:03 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 23:11

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde  politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. 
 
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy  birliğiyle alındığı belirtildi.
 
Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm  araçlarını kullanmaya bağlı kaldığı yinelenen açıklamada, böylece maksimum  istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.
 
Açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği  ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığına dikkat çekildi.
 
Zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin  tüketici enflasyonunu düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, genel finansal  koşulların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.
 
Aylık varlık alımları en az 120 milyar dolar olarak devam edecek
 
Açıklamada, ekonominin gidişatının büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı  olacağı vurgulanarak, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet,  istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede  ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı kaydedildi.
 
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam  ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefinin anımsatıldığı açıklamada, bu hedeflere  ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin  beklendiği aktarıldı.
 
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ila 0,25  arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
 
Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada,  hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet  alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar  olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme"  kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.
 
Öte yandan, Fed'in dolar swap hatlarını da Eylül 2021'e kadar uzattığı  kaydedildi.
 
Büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi
 
Ekonomiye ilişkin tahminlerde de bulunan Fed, 2023 yılına kadar faiz  oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.
 
Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020,  2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin  ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.
 
ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin ise yüzde 1,9'dan  yüzde 1,8'e çekildiği açıklamada, eylül ayı öngörülerinde bu yıl yüzde 3,7  daralması beklenen ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 küçüleceği tahmin edildi.  Açıklamada, ekonominin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüze 3,2 ve 2023'te ise yüzde  2,4 büyüyeceği öngörüldü.
 
İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada,  ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 6,7, 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,2 ve  2023'de yüzde 3,7 olmasının  beklendiği ifade edildi.
 
Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl yüzde 1,2, 2021'de yüzde 1,8,  2022'de yüzde 1,9 ve 2023'de yüzde 2 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

ETİKETLER

ABD Fed faiz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.