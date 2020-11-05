FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yatırımcının gözü FED faiz kararında!

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve volatilite artarken yatırımcının gözü FED faiz kararında olacak. Bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı takip edilecek. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz kararı ve beklentiler ile ilgili detaylar...

Piyasalar ABD seçimine odaklandı. Yatırımcı, ABD'den gelen gelişmeleri ve bugün açıklanacak faiz kararını bekliyor. ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) para politikasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz kararı ve beklentiler ile ilgili detaylar...

Küresel piyasalar, ABD seçimlerine odaklandı. ABD başkanlık seçimine ilişkin sonuçları ile ilgili son gelişmeler piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle piyasalarda oynaklık arttı.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yatırımcı ayrıca bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, ancak tahvil alım programını artırabileceğini söyledi.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Fed ve BoE'nin faiz kararlı ile veri gündeminin de takip edileceğini kaydetti.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı.