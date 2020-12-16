FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman?

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında. Piyasalar açısından haftanın en önemli konularından biri de FED'in gerçekleştireceği toplantı ve FED'in faiz kararı olacak. FOMC toplantısı dün başladı ve bugün sona erecek. FED faiz kararını bugün açıklayacak. Beklentiler faiz oranlarında değişiklik olmayacağı yönünde. Peki, FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED faiz kararını saat kaçta açıklayacak? FED faiz kararı ne olur? Beklentiler ne yönde? İşte FED faiz kararı ile ilgili beklentiler...

Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin veri gündemine odaklandı. Piyasalar gündemi bugün FED 'in açıklayacağı faiz kararı ve FED toplantısı oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Bugün açıklanacak FED faiz kararında beklentiler faiz oranlarında değişiklik olmayacağı yönünde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Beklentiler ne yönde? İşte FED toplantısı ve faiz kararına ilişkin detaylar...

Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi yılın son FED toplantısı ve Başkan Powell'ın açıklamaları olacak. ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı bugün açıklanacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi hareketli bir seyir izliyor.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı dün başladı. FED faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü (bugün) açıklanacak.

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin koronavirüs salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Fed’in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

haftanın en önemli konularından biri ise FED’in gerçekleştireceği toplantı. FOMC toplantısı dün başladı, bugün sona erecek. Piyasalar Başkan Powell'ın açıklamalarını beklerken, beklentiler de faiz oranlarında değişiklik olmayacağı yönünde. Varlık alımlarında ise sözlü yönlendirme olabileceği, bunun da tahvil alımlarının hızını artırması yada azaltılmasına neden olacak şartların ne olabileceği konusunda işaretler sağlayabileceği bekleniyor. Bu sebeple piyasalar gözlerini Fed toplantısına çevirmiş durumda. Fed’in yeni bir parasal genişleme açıklaması durumunda piyasalarda yukarı yönlü seyir görülebilir.

Bazı analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisine yönelik artan kısa vadeli risklerin altını çizmesini bekliyor.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki toplantısında varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmesini güçlendirebileceğini belirtti.

Fed'in yılın son toplantısında ek bir önlem açıklaması beklenmiyor ancak varlık alımlarına yönelik sözlü yönlendirme konusunu daha fazla vurgulaması bekleniyor.

Analistler, bankanın mali teşviklerin parasal teşviklerden daha etkili olacağı görüşüne sahip olduğunu dile getirdi.