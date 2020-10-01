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Fed'den flaş karar! Süre uzatımına gitti

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 17:52

ABD Merkez Bankası (Fed), bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen geçici uygulamaları 31 Mart 2021'ye kadar uzattı.


Fed'den yapılan açıklamada, Fed şubelerince verilen gün içi kredinin  kullanılabilirliğini artırma amacıyla uygulanan geçici eylemlerde süre uzatımına  gidildiği bildirildi.
 
Açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi öngörülen, bölgesel Fed  şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin  kullanılabilirliğini artırmayı hedefleyen geçici uygulamaların 31 Mart 2021'ye  kadar uzatıldığı kaydedildi.
 
Geçici uygulamaların da anımsatıldığı açıklamada, bu uygulamaların  teminatsız gün içi kredi limitlerinin askıya alınması, birincil kredi programı  için uygun olan kurumlar için kredili mevduat ücretlerinden feragat edilmesi,  ikincil kredi kurumlarının gün içi teminatlandırılmış kredi talep etmeleri için  kolaylaştırılmış bir prosedüre izin verilmesi ve net borç sınırlarını hesaplamak  için kullanılan iki bilgi koleksiyonunun askıya alınması olduğu aktarıldı.
 
Fed, 23 Nisan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerini hafifletmek ve hanehalkı ile şirketlere kredi akışını desteklemek için  açıkladığı eylemler kapsamında söz konusu geçici uygulamaları hayata geçirmişti.
 
  
 

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