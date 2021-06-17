Fed'den flaş faiz açıklaması! 2023 yılında...

Fed'in, Fed eral Açık Piyasa Komitesi (Federal Open Market Committee - FOMC) açıklamasında, "Fed, bu zorlu zamanlarda, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlı olarak, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.

Fed'in Çarşamba günü sona eren iki günlük para politikası toplantısının ardından, beş çeyrektir süren pandeminin artık ABD ekonomisi üzerindeki sınırlayıcı ana unsurlardan biri olmaktan çıktığı vurgulandı.

Açıklamaya göre Fed yetkilileri, koronavirüs salgını nedeniyle devreye alınan tahvil alımlarının ne zaman ve ne hızla sona erdirileceğine yönelik ilk istişarelerin başladığının sinyalini verirken, faiz artırımlarının önceki tahminlerden daha erken başlayacağını öngördü.

Para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğinin sinyalini veren FOMC katılımcısı 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te faizlerde "artış", 11'i 2023'te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.