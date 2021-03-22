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Fed'den flaş dijital para açıklaması

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 18:53 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 18:53

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda bir karar aşamasında olmadıklarını ve acele edilmesine gerek olmadığını belirterek, bu konuda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti.


ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Zirvesi kapsamında  düzenlenen "Merkez bankaları dijital çağda nasıl inovasyon yapabilir?" başlıklı  video konferans etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.
 
Doların dünyanın rezerv para birimi olması nedeniyle teknolojik  zorlukları anlamada en ileri düzeyde olma yükümlülüklerinin olduğunu vurgulayan  Powell, merkez bankası dijital para birimini çıkarmanın maliyetleri ve  faydalarını araştırdıklarını söyledi.
 
Powell, "Bu noktada bir karar verme aşamasında değiliz. Teknolojisiyle  ilgili denemeler yapıyoruz, politikaları tartışıyoruz. Dünyanın temel rezerv para  birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek  yok." dedi.
 
Diğer merkez bankalarıyla da iş birliği yaptıklarına işaret eden  Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda Kongre'nin desteği olmadan  ilerlemeyeceklerini ifade etti.
 
Powell, kripto varlıkların oldukça oynak olduğuna işaret ederek,  kripto paraların değer ölçmekten ziyade spekülasyon amaçlı olduğunu dile getirdi.
 
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann da aynı  etkinlikte yaptığı konuşmada, merkez bankası dijital para birimi üzerinde ciddi  şekilde çalıştıklarını ve birçok merkez bankasının zaman içinde dijital para  çıkaracağını söyledi.
 
Dijital para birimi konusunda aceleye gerek olmadığının altını çizen  Weidmann, üzerinde dikkatlice düşünülmesi gerektiğini ifade etti.
 
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ise  çoğu merkez bankasının dijital para birimine bir yarış alanı olarak  yaklaşmadığını kaydetti.
 
  
 

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