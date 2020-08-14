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Fed'den dijital para birimi çalışması

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 15:59 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 15:59

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in dijital para birimine yönelik aktif bir araştırma ve deneme çalışması yürüttüğünü bildirdi.


Fed'in San Francisco şubesince düzenlenen bir etkinlikte konuşan  Brainard, doların rolü göz önüne alındığında Fed'in dijital para birimleriyle  ilgili araştırma yapması ve politika geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
 
Brainard, "Fed, muhasebe teknolojileri ve dijital para birimlerinin  potansiyel kullanımıyla ilgili aktif olarak araştırma ve deneme çalışmaları  yürütüyor." ifadesini kullandı.
 
Bu kapsamda nakidin dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi  teknolojilerin araştırıldığını aktaran Brainard, nakit ve diğer ödeme  seçeneklerinin tamamlayıcısı olarak dijital para birimlerinin fırsatlarını,  zorluklarını ve kullanım durumlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
 
Brainard, ABD dolarına yönelik güçlü talebin devam ettiğine işaret  ederek, halkın çeşitli ödeme seçeneklerine erişimini sağlamakta kararlı  olduklarının altını çizdi.
 

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ABD Merkez Bankası Fed dijital para birimi
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