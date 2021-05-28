FED açıklaması saat kaçta? FED faiz kararı merak ediliyor! FED toplantısı ne zaman, bu ay yapılacak mı?

Küresel piyasalara yön veren FED Toplantısı birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. FED Toplantısı sonrası, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar piyasa için büyük önem arz ediliyor. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak?

FED Toplantısı ve alınacak faiz kararı merakla bekleniyor. En son Nisan ayında gerçekleşen toplantının ardından yeni kararın hangi yönde olacağı şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? Bu ay FED toplantısı yapılacak mı?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacaktı ama bu ay yapılmıyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan FED toplantı tarihleri ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

FED TOPLANTISI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?

Fed'in beklentilerin aksine faizi artırması durumunda analistler doların değer kazanması nedeniyle ons altının düşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.