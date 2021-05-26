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Feci şekilde can verdi! Çapa makinesi...

Tezcan SOLMAZ- Ayşenur YAMAN/DÜZCE, (DHA) |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:38 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 13:38

Düzce'de İbrahim Kahraman (57), bahçesinde çalışırken, vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, saat 10.30 sıralarında, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi. Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman’ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü. 
 
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