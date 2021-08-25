25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.465 -0.04 EURO 9,8390 -0.55
USD 8,3790 -0.22 ALTIN 483,740 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Feci olay! 3 arkadaşını kaybettiği kazada kolu koptu

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:08 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 10:08

Konya’da 3 gencin yaşamını yitirdiği kazada yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Demirel, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Demirel’in omzundan kopan sol kolu 5 saatlik ameliyatla yerine dikildi ancak bedenine uyum sağlamayınca geri kesildi. Gencin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.


Feci kaza, geçtiğimiz pazar günü Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde yaşandı. Mehmet Demirel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı.  
 
Otomobildeki üniversiteli gençlerden Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Demirel ise ağır yaralandı. Demirel ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Demirel’in kopan kolu, 5 saatlik ameliyat sonrası yerine dikildi. 
 
Yaşamını yitiren 3 genç ise Yazır Mezarlığı’na defnedildi. Trafik polislerinin düzenlediği rapora göre kazanın, aşırı hız nedeniyle yaşandığı bildirildi. 
 
 
SON ANLARINI PAYLAŞMIŞLAR 
 
Gençlerin akşam saatlerinde sözleşip bir araya geldikleri, bir süre eğlendikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Ölen gençlerden Narter Kuyucu’nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan Yazar’ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olduğu, Aybüke Ece Işık’ın ise üniversite sınavına girdiği ve tercih sonuçlarını beklediği ifade edildi. Gençlerden geriye, kazadan 2 saat önce, Aybüke Ece Işık ile Narter Kuyucu’nun birlikte sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf kaldı. 
 
 
KOPAN KOL UYUM SAĞLAMADI TEDAVİSİ SÜRÜYOR 
 
Hastanede tedavisi süren Mehmet Demirel'in yerine dikilen kolu, vücuda uyum sağlamadığı için yeniden kesildi. Ayrıca Demirel'in, kaburgalarında önemli ölçüde kırık olduğu ve beyninde de kanama olduğu bildirildi. Demirel’in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.  
 
 
 

ETİKETLER

konya trafik kazası Mehmet Demirel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.