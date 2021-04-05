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Feci kaza! Öndeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralı...

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 9:06 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 9:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Halil Gül (47) hayatını kaybetti, diğer aracın sürüsü yaralandı.


Kahramanmaraş'ta feci kaza... Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Gül yönetimindeki 46 BP 495 BB 17 plakalı TIR, önünde ilerleyen T.T'nin (40) kullandığı 14 FM 028 plakalı TIR'a çarptı.
 
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücülerden Halil Gül'ün öldüğü belirlenirken, hafif yaralı diğer sürücü T.T., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
 
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Gül'ün cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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Pazarcık Kahramanmaraş TIR kaza
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