01 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Feci kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü...

DHA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 17:50 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 17:50

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde, Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Koruklu köyü yakınlarında meydana geldi. İsmi açıklanmayan sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR ile karşı yönden gelen ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
 
 
Kamyonetteki Metin Öztopçu ve Riyan Abi olay yerinde hayatını kaybetti, TIR’daki 3 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Kazada yaralanan Ferhat Gülhan, Fesih Gülhan ve Şahin Gülhan, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

ETİKETLER

bitlis kaza TIR
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.