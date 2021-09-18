Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.
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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL (DHA) | 18 Eylül 2021 Cumartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 10:04