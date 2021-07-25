Feci kaza! Metrelerce sürüklenip çarparak durdu! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kavak ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki Eren İsmail Aydın yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklenen kamyonet, menfeze çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçtaki 47 yaşındaki Güven Aydın ve 43 yaşındaki Nurşen Topal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan Eren İsmail Aydın, 35 yaşındaki Ayla Aydın ve 17 yaşındaki Esra Zeynep Aydın ise ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Eren İsmail Aydın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.