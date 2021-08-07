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Feci kaza! Kimse kurtulamadı

DHA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:57 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 10:57

Kastamonu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobilden kurtulan olmadı.


Kaza, gece saatlerinde Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. 
 
Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.
 
 
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
DHA'nın haberine göre; Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
 
 
Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı. 
 

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