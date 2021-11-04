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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) |  04 Kasım 2021 Perşembe - 10:06 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:06

Niğde'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.


Kaza, sabaha karşı merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde Nevşehir-Niğde kara yolunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.S. (35) yönetimindeki minibüs, G.T. (40) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
 
 
Kazada sürücülerle 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

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Niğde minibüs kaza
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