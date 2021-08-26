Feci kaza! Aracın çarpmasıyla yola fırladı, arkadan gelen araba...

Antalya’da bahçıvan olarak bir otelde çalışan 50 yaşındaki Mehmet Soytürk, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Soytürk, başka bir otomobilin altında kalarak can verdi.

Feci kaza dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta yaşandı. Çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk, yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden yürüyen Soytürk'e bu sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk'e başka bir otomobil daha çarptı.

Arif Yılmaz idaresindeki otomobilin altında kalan Soytürk, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Soytürk'ün araç altında kaldığını görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımı ile otomobilin altından çıkartılan Soytürk, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Soytürk'ün cenazesi, kardeşi ve kuzeni tarafından alındı. Soytürk'ün cenazesi Kumluca ilçesinde toprağa verilecek.