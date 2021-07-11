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Feci kaza! Araç mobese direğine çarptı, hurdaya döndü

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) |  11 Temmuz 2021 Pazar - 0:11 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 0:11

Gaziantep'te kontrolden çıkarak mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Polat (36), hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarında meydana geldi. Halil İbrahim Polat yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki mobese direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil İbrahim Polatın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken Polatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Gaziantep otomobil mobese
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