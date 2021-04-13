FDA'dan Johnson&Johnson aşı kullanımını durdurma çağrısı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Johnson&Johnson’ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını duyurdu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Johnson&Johnson’ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını açıkladı. FDA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Johnson & Johnson tarafından Janssen Kovid-19 aşısının ‘kan pıhtılaşması yan etkisini’ araştırmak üzere kullanımının askıya alınması çağrısında bulundu.

"AŞININ KULLANILMASINI DURDURMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"