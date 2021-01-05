FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru!

Fiat Chrysler Automobiles'in hissedarları, Stellantis'i yaratmak için PSA Grubu ile birleşme amaçlı 52 milyar dolarlık bir planı onayladılar. Başkan John Elkann, sanal bir toplantıya katılan FCA hissedarlarının yüzde 99,15'inin birleşme lehinde oy verdiğini söyledi. Buna, FCA'nın sadakat payı planı nedeniyle oy haklarının yüzde 44,4'ünü kontrol eden İtalyan Agnelli ailesinin holding şirketi üst düzey yatırımcı Exor da dahil.Stellantis'in başkanı olacak Elkann, onayın şirket için "tarihi" bir an olduğunu söyledi.

7.9 milyon araç üretecek



Automotive News’ta çıkan habere göre birleşen grup yıllık 7,9 milyon araç satışına sahip olacak ve toplam 2019 sonuçlarına göre 180 milyar avroluk gelirle yaklaşık 10 milyar avroluk (12 milyar dolar) yinelenen faaliyet karı elde edecek. Son toplantı sonrasında her iki şirketteki yatırımcılar da birleşim ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv grubu olmaya onay verdiler. Şirketlerin birleşmesinin 16 Ocak tamamlanması ve Stellantis hisse senedinin 18 Ocak tarihinde işleme açılması planlanıyor. Peugeot ve Fiat Chrysler hisseleri Paris ve Milano ticaretinde sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,6'ya kadar yükselerek şirketlere yaklaşık 44 milyar avroluk (54 milyar dolar) bir piyasa değeri kazandırdı.