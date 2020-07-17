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FCA ve PSA birleşince “Stellantis” gelecek

17 Temmuz 2020 Cuma - 15:07 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:07

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ve Peugeot SA (Groupe PSA) Aralık 2019'da açıklanan Birleşme Anlaşması’nda belirlendiği şekilde yüzde 50’şer birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerliyor.


Doğacak yeni  grubun kurumsal ismininStellantis  olacağı duyuruldu. Anlamı “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiiline dayanıyor. Yeni ismin belirleme süreci, Birleşme Anlaşması ilan edildikten hemen sonra her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle ve Publicis Group’un çalışmalarıyla başladı. Stellantis ismi yalnızca grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak. Birleşme sürecinin tamamlanmasının, her iki şirketin hissedarlarının kendi Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onay vermesi, antitröst ve diğer yasal gereklerin karşılanması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmekte. 
 

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Fiat Chrysler Fiat Chrysler Automobiles NV
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