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FBI sosyal medya fenomenini kaçırdı!

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 19:57 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 19:57

Dolandırıcılık iddiasıyla Dubai'de yakalanan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Ramon Olorunwa Abbas'ın avukatı, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), müvekkilini yasa dışı bir şekilde ABD'ye kaçırdığını iddia etti.


BBC'nin haberine göre, Abbas'ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap  Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI'ın  müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.
 
Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve  dolandırıcılıkla suçlanıyor. 37 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan  paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram'daki 2,5 milyon takipçisi  tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.
 
Abbas ve beraberindeki siber hırsızlık şüphelisi Olalekan Jacob Ponle,  geçen ay Dubai'de tutuklanmıştı. - "FBI ve hükümet yasa dışı bir şekilde  hareket etti"
 
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Abbas'ın Dubai'den sınır  dışı edildiği belirtilerek, ABD'ye iade edildiği iddiası yalanlandı. Buna rağmen,  Abbas'ın ABD'de gözaltına alınma sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair bilgi  verilmedi.
 
Abbas'ın avukatı Gal Pissetzky, müvekkilinin suçlu olmadığını ve  kazancını yasal bir şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdü.
 
Pissetzky, "Herhangi bir yasal süreç olmamasına rağmen Abbas'ı  Dubai'den kaçırdıklarında, FBI ve hükümet yasa dışı hareket etti."  dedi. 
FBI Direktöründen teşekkür
Ortada suçluların iadesi, yasal bir süreç ve mahkeme kararı olmadığını  söyleyen Pissetzky, Abbas'ın ABD vatandaşı olmadığına işaret ederek, "ABD'nin onu  almak için kesinlikle yetkisi yoktu." ifadesini kullandı.
 
Abbas'ın avukatı Pissetzky, "Eğer Dubai onu sınır dışı etmek  istediyse, Nijerya'ya sınır dışı etmeliydi." diye konuştu.
 
Dubai polisinin yaptığı açıklamada ise FBI Direktörünün suçlanan iki  kişinin iadesi için kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.
 

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