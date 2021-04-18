Fazla mesai ücreti ödeniyor! Başvuran alıyor

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Fazla mesai ödemeleri ile ilgili önemli detay! Şikayette bulunan çalışanlar ödeme alabiliyor. Eğer çalışana ödeme yapılmazsa yüksel borçlar ve SGK prim borcu çıkıyor. Kapıcılar çoğu kez haftalık 45 saat sınırı gözetilmeksizin sürekli çalıştırılır. Ancak kapıcının şikâyet etmesi halinde apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkar.

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışırlar. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri de farklıdır. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekir. Kapıcının işvereni aslında apartmandaki bütün kat malikleridir. Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılması gerekir. Ancak sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması gerekmez. Okan Güray Bülbül kapıcıların sahip olduğukları haklar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...