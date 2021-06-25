Haftada belirli bir saatten fazla çalışan tüm çalışanlara fazla mesai ödenmesi gerekir. Genellikle fazla mesai olarak çalışılan saatler için ödeme, normal saatlerden daha yüksek oranda ödenir. Pek çok çalışan da fazla mesainin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Peki, Fazla mesai hesaplama nasıl yapılır? Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte fazla mesai ile ilgili tüm merak edilenler...

İş yerlerinde zaman zaman daha yoğun tempolarda çalışma ihtiyacı duyulabilir. Bunun için kişinin kendi isteğiyle veya işverenlerin çalışanlarından isteği üzerine mesaiye kalınabilir. Normal çalışma saatlerinin dışında olduğu için yapılacak maaş ödemesinin de zamlı şekilde hesaplanması gerekir.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NEDİR?

Fazla mesai, normal olarak belirlenen çalışma saatlerinin dışında iş başı yapmak anlamına gelir. Alışılmış düzene uygun olmadığı için mesai tarifesi normal saatlere göre daha fazla olur. Hem çalışanların hem işverenlerin çıkarlarına uygun olması adına fazla mesai için belirlenen ücret tarifesi farklıdır.

Firmanın tatil belirlediği günlerde çalışmak, resmi bayramlarda iş başında olmak, iş çıkışlarında fazladan görev yapmak birer fazla mesaidir. Bu tür durumlarda alınacak ücretin hesaplaması maaş hesaplamasından daha farklı şekilde ele alınır.

FAZLA MESAİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Mesai ücretleri hesaplanırken öncelikle alınan maaşın tam halinin bilinmesi gerekir. Ardından maaşın, aylık çalışma saatine bölünerek saatlik çalışma ücreti belirlenmelidir. Gerekli olan bilgilerden bir diğeri o ayda kaç saat mesai yapıldığıdır. İşverenler veya çalışanlar sahip oldukları bu bilgileri kullanarak mesai ücretlerini kolaylıkla hesaplayabilirler.

Fazladan yapılan mesailer hangi saatlerde yapıldığı önemli değildir. Hafta sonları, resmi tatiller, işe başlamadan önce veya iş bitiminin ardından yapılan tüm çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir. Bu nedenle hesaplanarak maaş ödemelerine yansıtılmaları gerekir.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Bazı durumlarda fazladan çalışılması işçilerle yapılan anlaşmaların dışında kalır. O saatlerde çalışacak başka birini bulmaktansa zaten çalışan kişinin fazla mesai yapması daha uygundur. Bu nedenle kişinin özel hayatından alınan zaman diliminde mesai ücreti normalden %50 oranla daha fazla ödenir.

Bir saatte alınan ücretin %50'sinin hesaplanarak saatlik ücrete eklenmesi veya saatlik ücretin 1.5 ile çarpılması fazla mesai ücretini belirler. Çalışılan fazla mesailerle belirlenen ücret yeniden çarpılır ve ana maaşa eklenir. Bu sayede alınacak maaşın yeni ücreti elde edilmiş olur.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İş Kanunu’nda bulunan maddeler gereğince her işçi fazladan yaptığı mesaiyi alma hakkına sahiptir. Aksi durumlarda ilgili yerlere başvurarak şikayette bulunmak, hak edilen parayı talep etmek mümkündür. İşverenlere bu durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanırken işçilerin hakkı da teslim edilir.

Kanunen bir işçinin hafta boyunca 45 saat çalışması gerekir. Bu nedenle 45 saatin üzerinde yapılan her çalışma fazla mesai olarak kabul edilir. Ödemeler de bu düzene uygun şekilde hesaplanarak yapılır. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi firmalara göre değişiklik gösterse bile haftada 45 saat çalışılması sabittir.

Fazla mesai ücretini hesaplarken bir ayda 225 saat çalışıldığı hesap edilir. Ana maaş bu 225 saate bölündükten sonra saatlik çalışma ücreti bulunur. Ardından %50 zamlı hali hesaplanarak o saatte kazanılan tutara erişilir. %50'den daha az bir ücret ödenmesi kanunlara aykırıdır ancak daha fazlasını ödemek kurumların insiyatifindedir.