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Fazıl Say ve Ece Dağıstan'dan şaşırtan açıklama! 'Ayrı evlerde yaşıyoruz'
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli piyanist Ece Dağıstan ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evlendikten sonra evlerini birleştirmediklerini açıkladı.
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, üç yıllık birlikteliklerinin ardından Ocak 2019'da Milano'da dünyaevine girmişti. Piyanist çift, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.