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Fazıl Say, kedisine Beethoven ezberletiyor

05 Kasım 2020 Perşembe - 16:05 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 16:05

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say, 2 kedi birden sahiplendi. Fazıl say, kedilere Beethoven ezberletiyor.


Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile eşi Ece Dağıstan Say, 2 kedi birden sahiplendi. Bunun keyfini, mutluluğunu da Instagram’da paylaştı. 
 
 
Fazıl Say yavru Duman ve Küt ile çekilen fotoğrafına “8 yıl aradan sonra yeniden 2 minnoş kızımız oldu. Artık beraber Beethoven ezberliyoruz” mesajını yazdı. Eşi Ece Dağıstan Say ise paylaştığı kareye ‘kızlarım’ notunu düştü. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile 2019 Ocak ayında İtalya'nın Milano kentinde evlenmişti.
 
 
 

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