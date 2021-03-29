Fazıl Ender Uzun kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun neden öldü?

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
FAZIL ÖNDER UZUN KİMDİR?
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Hababam Sınıfı’na katılma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı; Ben Ertem Eğilmez’in yanına gittiğim zaman anlat bakalım dedi tahsil durumunu. İlkokul 5, ortaokul 5, lise 5 dedim, hemen yazın, hemen yazın dedi.
Uzun yıllardır Hababam Sınıfı’nda yer alan oyuncularla dostluklarının sürdüğünü belirten Fazıl Ender Uzun, dönem dönem görüştüklerini belirtmişti.
Balıkesir Gönen’li olan başarılı oyuncu 2000’li yılların başlarında sanat tiyatrosunda çalışmaya başlamıştı. Drama alanında çalışmalar yapan Uzun, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştu.