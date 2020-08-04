Fay hattı haritası! Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Deprem risk haritası ve Türkiye'deki fay hatları

Türkiye'de art arda yaşanan depremler gözleri fay hatlarına çevirdi. Peki, Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay hattı haritası, deprem risk haritası ve Türkiye'deki fay hatları...

Türkiye'nin doğusundan batısına hissedilen depremlerin son aylarda art ış göstermesi dikkatlari fay hatlarına çevirdi. Deprem öngörüleri ve deprem ile ilgili risk durumu üzerine yapılan uyarılar nedeniyle pek çok kişi de 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunu araştırıyor. Peki, Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Deprem risk haritası...

2020 yılının başından bu yana Türkiye'de yaşanan depremler pek çok kişi de panik ve korkuya neden oluyor. Uzmanlar da şiddetli depremler nedeniyle öncelikle evlerin güvenliği ve deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin iyi bilinmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle korkuya kapılan pek çok kişi, ''Evimin altından fat hattı geçiyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

Batı Anadolu Fay Hattı

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu 'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur.

Doğu Anadolu Fay Hattı

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

AFAD DEPREM RİSK HARİTASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN