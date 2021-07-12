Gazetevatan.com » Gündem » Faturalarla ilgili flaş gelişme! Cep telefonu kullanan milyonları kapsıyor
Faturalarla ilgili flaş gelişme! Cep telefonu kullanan milyonları kapsıyor
Cep telefonu kullanan herkesi kapsıyor. Fatura ile ilgili milyonları ilgilendiren flaş karar. Faturasını ödemeyen GSM abonesi vatandaştan bir kereye mahsus açma kapama bedeli alınmayacak. Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan makul bir süre öncesinde aboneler kısa mesaj, arama veya sesli yanıt sistemi ile bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti tutarı aboneye bildirilecek.
Faturalarla ilgili flaş son dakika açıklması! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), milyonlarca internet ve GSM hattı kullanıcısını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.