Faturalar ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 40 indirim...

Düşük fatura ödemek sizin elinizde. İnternet, telefon ve TV aboneliklerinde kampanyaları takip ederek büyük tasarruf elde edebilirsiniz. Avantajlı kampanyaları bulmak için karşılaştırma sitelerini kullanabilirsiniz. İşte düşük fatura ödemek için yapılması gerekenlerle ilgili tüm detaylar...

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin verilerine göre; 2020’de evlerinde bir sabit telefon ile internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri, ortalama 3.736 lira oldu. 2019’da bu tutar 3.225 liraydı. Öte yandan aile fertlerinden her biri, cep telefonu için ayda ortalama 49.89 lira ödüyor. Sabit telefon için hane başına ortalama 42.37 lira, ev interneti için de 69.48 lira harcanıyor. Görüldüğü gibi az gibi olan tutarlar, toplamda hatırı sayılır meblağlara ulaşıyor.

HER ZAMAN KAMPANYA

Buna karşılık rekabetin sıkı olduğu bu sektörde faturayı düşürmek için her zaman alternatifler var. Çoğu kişi, alternatif sunulduğu halde ya bürokratik işlemlerden çekiniyor ya da abonelik veya tarife değişikliği konusunda fikri olmuyor. En önemlisi de ‘cayma bedeli’nden korkuyor. Yasal haklar da yeterince bilinmiyor. Bu nedenle tam da ihtiyaç duyulan fırsatlar uçup gidiyor. Aslında yasal düzenlemeler, yapılacak basit hesaplar bütçeye katkı sağlayacak mesajı kolayca veriyor. Sadece biraz araştırma ve sabır gerekiyor.

NUMARA TAŞIYAN DAHA AVANTAJLI

Tüm operatörlerin numara taşımak isteyenlere sunduğu cazip kampanyaları mevcut. Hattınızı taşımadan önce bu kampanyaları inceleyip size en uygun tarifeyi seçip online başvuru yapmanız yeterli. Artık bu işlem de çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla aylık ihtiyacınız aynı kalitede daha düşük fiyatlarla sunuluyorsa vakit kaybetmeden bu alternatifi test edin. Bu konuda siz ilk olmayacaksınız. BTK’nın verilerine göre; şu ana kadar 149 milyon adet numara taşıma işlemi yapılmış. Numara taşıma işlemi ücretsiz.

SEÇENEKLERİ KEŞFEDİN

İnternet hızı ve kotası arttıkça yükselmeyen tarifeleri bulmak için fiyat karşılaştırması şart. GSM operatörleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlemesi kapsamında internet sayfalarında tarifeleri karşılaştırma imkanı sunuyor. Burada aylık kullanım alışkanlıklarınıza göre alternatif tarifeler belirleyip ne kadar ödeyeceğinizi görebilirsiniz.

Tarife karşılaştırma linkleri genelde operatörün internet sitesinin en altında yer alıyor. Her cep telefonu operatörünün internet sitesinde yalnızca kendisine ait tarifeler karşılaştırılabiliyor. Bu durum bile onlarca seçenek arasında en uygununu bulmanızı sağlıyor.

FARKLI ALTERNATİFLER

Avantajlı alternatifleri bulmak için bazı siteler özellikle internet ve TV platformları özelinde karşılaştırma yapmanızı sağlıyor. Bu kapsamda şu internet adreslerine göz atmanızda fayda var:

enuygun.com

tarifebilir.com

hesapkurdu.com

hangikredi.com/internet-kampanyalari

abonesepeti.com/tv

akillitarife.com

CAYMA BEDELİNİ KARŞILIYOR

Abonelik taahhütünün bitimine 2-3 ay kala rakip firmaların sık sık aradığına şahit olmuşsunuzdur. Bazı durumlarda bu aramalara kulak vermekte fayda var. Hat, internet veya TV hizmeti naklinde fiyatlar normal müşteriye göre yüzde 20-30 indirimli oluyor. Taahhüt süresi bitmeden hizmet aldığınız şirketi değiştirirseniz, sizi transfer eden şirket cayma bedelini üstleniyor veya bedeli faturanıza indirim olarak yansıtıyor. Bu ‘hoş geldin indirimleri’ 600 lirayı buluyor.

GEREKİRSE CİHAZI KENDİNİZ ALIN

Abonelikler genelde 12-24 ay olarak seçiliyor. Ancak kullananlar memnunsa her seferinde bu süre uzuyor. Bu gibi durumlarda modemi operatörden alacaksanız aylık kullanım bedelini mutlaka öğrenin. Örneğin; 9 lira kullanım bedeli varsa 24 ay sonunda 216 lira ödersiniz. Abonelik iptalinde ise cihaz geri verilir. Bu durumu değerlendirin. Bir de bazı aboneliklerde modem hediye ediliyor. Modeminiz yoksa bu alternatifleri arayın. ADSL modem fiyatı 200 liradan başlıyor, VDSL olan 100 lira daha pahalı.

TAAHHÜTLÜ SÖZLEŞMELER

Fiyat, hız veya hizmet kalitesi gibi nedenlerle cep telefonu, internet ve televizyon aboneliklerini sonlandırırken genelde cayma bedeli nedeniyle sorun yaşanıyor. Bu bedel taahhütlü aboneliklerde geçerli. Yani indirimli olarak belli bir süre kullanma sözü verdiğiniz bir sözleşmeyi daha önce iptal ederseniz sizden o tarihe kadar olan indirimler, varsa cihaz (modem gibi) kullanım bedeli, bağlantı ücreti talep edilebiliyor. Süresi belirlenmeyen veya süresi 1 yıl ve üstü olan belirli süreli aboneliklerde herhangi bir gerekçe göstermeden istendiği an cezasız caymak mümkün.

DÜŞÜK OLAN ÖDENİR

Taahhütlü abonelikler, belirsiz süreli sözleşmelerden fiyat olarak daha avantajlı. Bu yüzden tercihte ilk sırada olmalı. Ancak belirttiğimiz gibi süresinden önce iptal edilen sözleşmelerde firma kullandırdığı indirimleri talep edebiliyor. Kalan sürenin indirimlerini ‘isteyemiyor’. Burada yasa, tüketici lehine ince bir detay da barındırıyor. Eğer taahhüt kapsamında kalan aylara ilişkin toplam fatura tutarı, indirimler nedeniyle size çıkarılan masraftan daha düşük ise bu düşük tutar size yansıtılıyor. Kafa karıştıran bu durumu bir hesapla açıklayalım:

ÖRNEK HESAPLAMA

24 ay taahhütlü bir mobil tarife seçilmiş olsun. Bu hizmet de 50 lira indirimli olarak aylık 100 liraya sunulsun. 3’üncü ayda abonelik sonlandırılırsa ödenecek cayma bedeli 3x50=150 lira oluyor. Eğer 21’inci ayda abonelikten vazgeçilecekse normalde 21x50=1.050 lira ödenmesi gerekecek. Fakat tahakkuk ‘etmemiş’ son 3 aylık fatura 3x100=300 lira yani 1.050 liralık toplam cezadan daha düşük oluyor. Dolayısıyla yasa gereği tüketici lehine olan 300 lira talep edilebiliyor. Abonelik değişikliğinde bu ayrıntıyı da hesaba katın. ‘21 aylık indirimi öderim’ diye düşünmeyin.

ONLINE İŞLEME İNDİRİM

Artık tüm işlemler uzaktan ve online yapılabiliyor. Süreci hızlandıran bu durum daha az maliyetli olduğundan firmaların da işine geliyor. Bu yüzden ‘online başvuruya ilk ay bedava’ gib kampanyalar düzenleniyor. Şubeden başvuru yapmadan önce online avantajları da gözden geçirmenizde fayda var.

ENGELLİYE ÖZEL

Şirketlerin hemen hemen hepsi engeli vatandaşlara çok uygun fiyatlarla hizmet sağlıyor. En az yüzde 25 olarak uygulanan bu indirimler, 24 aylık taahhütlü kampanyalarda yüzde 70’e kadar çıkabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için yüzde 40 ve üzeri engelli raporu gerekiyor. Birinci derece yakınları (anne, baba, çocuk, eş, kardeş) bu raporla abonelik işlemi gerçekleştiriyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE DURUM

Taahhütlü aboneliği olan tüketicinin taşınması ve tüketicinin yeni adresinde söz konusu hizmet veya malın aynı kalitede sunulmasının mümkün olmadığı hallerde, tüketici abonelik sözleşmesini herhangi bir bedel ödemeden feshedebilir. Firma taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında aleyhinize değişiklik yapamaz. Taahhüt kapsamında satın alınan mal veya hizmetin bedeli, taahhütsüz abonelik bedelinden daha yüksek olamaz. Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az 1 fatura dönemi öncesinden bu durum bildirilmeli. (Posta)