Faturalar ertelendi mi? Doğalgaz elektrik su faturaları ertelendi mi, fatura ödemeleri nasıl olacak?

Tam kapanma süreci başlıyor. Milyonlarca vatandaş faturaların ertelenip ertelenmeyeceğini sorgularken yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tam kapanma boyunca borçtan dolayı kesinti yapılamayacağı belirtildi. Peki, Doğalgaz elektrik su faturaları ertelendi mi?

Doğalgaz elektrik su faturaları ertelendi mi? Doğalgaz, su ve elektrik faturalarının nasıl ödeneceği sorgulanırken, tam kapanma sürecinde kesinti olmayacağı ve elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ertelendiği bildirildi.

BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidildi. Enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgiler iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre, konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK

Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.

Genelgede yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde söz konusu şirketlerin çalışanları için şu detay yer aldı;

"Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak"

SU FATURALARI ERTELENDİ Mİ?

Su faturalarının ertelenip ertelenmediğine yönelik henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.