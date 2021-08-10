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Fatoş Yelliler'in 'yasak aşk' açıklaması sonrası Berdan Mardini'den yeni paylaşımlar
Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayan Fatoş Yelliler, magazin gündeminden düşmüyor. Eski eşinin itirafıyla şoke olan ünlü şarkıcı ise sosyal medyada zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Eski eşi Fatoş Yelliler'in 'yasak aşk' açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Berdan Mardini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Eski eşi Fatoş Yelliler'in 'yasak aşk' açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Berdan Mardini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.