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Fatoş Yelliler'den 'Gökhan Göz' açıklaması! 'Evli olduğumu bilmiyordu'
Şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yollarını ayırdığı sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.