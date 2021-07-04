Fatma Yümlü ile ilgili Ordu Valiliği'nden açıklama!

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü'nün 'iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı' haberleriyle ilgili olarak Ordu Valiliği'nden açıklama geldi.

Ordu Valiliği, Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü'nün 'iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan “BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı” haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

02.07.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma YÜMLÜ adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur.

Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.