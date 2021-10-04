Fatma Uruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Serbest dalışçı Fatma Uruk’un rekorları…

TSSF, milli takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyuran serbest dalışçı Fatma Uruk'u disiplin kuruluna sevk etti. Söz konusu gelişmelerin ardından Fatma Uruk hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Fatma Uruk kimdir?

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), milli takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyuran serbest dalışçı Fatma Uruk'u disiplin kuruluna sevk etti. Gerekçe olarak ise Uruk'a "asılsız iddialar dile getirdiği" ve "uyumsuz davranışları olduğu" suçlamaları yöneltildi.

FATMA URUK KİMDİR?

Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Stajını Ağustos 2010 – Ekim 2010 aylarında Ankara’da Vakıf Bank’da yaptı. 2013 yılından itibaren QNB Finansbank’da çalışmaktadır. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.

Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledkten sonra bu spora merak sardı. Fatma Uruk, ünversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye oldu ve lisans eğitim yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı. Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.

2009 yılında Dinamik Apnea Türkiye Şampiyonası‘nda Türkiye 2.’si olan Uruk, aynı sene Antalya Kemer‘de organize edilen Avrupa Şampiyonası‘nda 10. olarak Milli Sporcu unvanının sahibi oldu.

2014 yılında Küp Apnea branşında 10 metre derinlikte 95 m yol kat ederek Türkiye 2.’si oldu.

2015 yılında koşu antrenmanı yaptığı sırada ciddi bir kaza geçirmiştir. Bu kaza sonucu vertigoya yakalandı. Doktorların uyarmasına rağmen bu spordan vazgeçmemiş ve 2015 yılında Türkiye 2.’si oldu.

Fatma Uruk, 2015 yılında Küp Apnea disiplininde düzenlenen yarışmalarda tek nefeste 96.98 metre yol alarak dünya 4.’sü oldu.

2017 yılında Yunanistan, Amorgos Adası‘nda organize edilen Authentic Big Blue‘da Türkiye rekoru kırmış ve üçüncülük madalyasına layık görüldü.

2018 yılında Şahika Ercümen, Rüstem Derin, Mahmut Fatih Sevük, Derya Can ve Yaren Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası‘na katılmış ve 1.31 dakikalık derecesi ile Türkiye 3.’sü olmuştur.

2019 yılında Antalya, Kaş‘ta düzenlenen Serbest Dalış Paletli Sabit Ağırlık ve Küp Apnea Türkiye Şampiyonası’nda 40 metre ile ikinci oldu.

Uruk, 18 Kasım 2020 günü dünya rekor denemesini gerçekleştirdi ve Rus sporcu Olga Davydova‘nın 65 metrelik rekorunu 67 metre ile egale ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

TSSF URUK'UN AÇIKLAMALARINA "TEMELSİZ İDDİA" DEDİ

Konuyla ilgili TSSF'den yapılan açıklamada, Fatma Uruk'un iddialarının asılsız olduğu savunuldu.

Açıklamada "Fatma Uruk, sosyal medya hesaplarından Serbest Dalış Milli Takımı’mıza ve TSSF yönetimine yönelik tamamen asılsız olan birtakım iddialar yöneltmiştir. Bu iddialar bazı medya organlarına, dolayısıyla da kamuoyuna yansımıştır. Kesinlikle temeli olmayan bu iddialar, federasyonumuz ve sualtı topluluğu üyelerimizde büyük bir üzüntü yarattı" denildi.

"Fatma Uruk'un Dünya Şampiyonası başlamadan hemen önce ortaya attığı suçlama mahiyetindeki asılsız ifadeleri şaşkınlıkla karşılıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Anlam veremediğimiz bazı fevri ve olumsuz davranışlarda bulunan Fatma Uruk'un, iddialar sonrasında federasyonumuzun iletişim kurma taleplerini yanıtsız bıraktığını vurgulamak isteriz. Fatma Uruk'un, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışları nedeniyle idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk işlemleri başlatılmıştır."