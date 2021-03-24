Fatma Turgut: Hiçbir zaman olanla yetinmedim

Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut, "kadınlar neden daha fedakâr?" sorusunu yanıtlarken, koronavirüs pandemisi döneminde değişen alışkanlıklarını ve başarısının sırrını anlattı.

Şarkıcı Fatma Turgut, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programına katıldı.

Müzikal kariyerine 'Ben Vardım' ile devam ediyorsun. İlk kez söz ve müziği sana ait olan şarkyla dinleyicilerin karşısına çıktın. Nasıl duygular içerisindesin?

Bunun heyecanı bambaşka bir duyguymuş. Şimdiye kadar çok sayıda şarkı yayınladım, bir solo albümüm oldu, içinde 10 yeni şarkı vardı, öncesinde iki single’ım yayımlandı. 'Ben Vardım'da ise söz ve müzik bana ait. Bunu insanların beğenisine sunmak biraz stresli bir işmiş. İşin tamamen ortasında ve içindesin, o yüzden ‘beğenmezlerse’ paniği olmadı değil. Şarkının düzenlemesinde Can Baydar ve Cem Şahin eşlik etti, keyifli bir iş oldu.

Şarkı sözlerinden yola çıkarak; daha çok kadınların fedakâr davrandığı, erkeklerin ise umurunda olmayan ilişkiler var. Sana göre kadınlar neden daha fedakâr?

Kadın ve erkeklerin doğası çok farklıdır. Uzun uzun anlatmak isterdim, çünkü bu konuyla ilgili bir kitap okumuştum ama özetlemek gerekirse; kadın doğurgan bir varlık ve ‘anne’, az ile kanaat eder. Erkeklere göre kadın daha fedakardır.

Müzikal kariyerinde bu zamana kadar çalıştığın prodüktörün sana en büyük katkıları hangi yönde oldu?

Dostluğu ve arkadaşlığı bir kenara koyuyorum, hepsi birbirinden değerli. Bir şarkıyı yaparken şarkının neye ihtiyacı var, formu, biçimi ve neye hizmet edecek... Biz buna 'şarkının trafiği' deriz. Bunların hepsini görmemi sağladılar, iyi bir şarkının nasıl yapıldığını çalıştığım prodüktörler sayesinde öğrendim.

Solo kariyerinde emin adımlarla ilerliyorsun. 'Model’den sonra 'Elimde Dünya' albümü ile kendi kendine yetebildiğini ve daha güçlü olduğunu gördün. Bu başarındaki en büyük etken nedir?

Kendime inanmam oldu. Ederimi bildim, her zaman 'daha iyisi nasıl olunur?' diye araştırdım. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik bölümü mezunuyum. İstanbul 'a geldikten sonra bile olanla hiçbir zaman yetinmek istemedim. Eğitimimi bitirmeme rağmen çok iyi bir şan hocası olan Ayşe Sezerman’dan altı ay ders aldım, hep üzerine bir şey koymak istedim. Bence ne işle ilgili olursan ol, kendini tanımak çok önemli.

Son dönemde değişen alışkanlıkların?

Normalde çok fazla olmasa da sosyal bir insandım. Haftanın 2-3 günü mutlaka müzisyen arkadaşlarımla yemek yiyordum. Onlarla müzik ve hayat hakkında konuşmak biraz sekteye uğradı artık çoğu zaman görüntülü konuşur olduk. İnsan her şeye alışıyor, evde olmaya alıştım.

Ev halkı tarafından kapışılacak en leziz yemeklerin?

Her konuda çok alçak gönüllüyümdür ama bu konuda hiçbir zaman olamadım çünkü çok iyi yemek yapıyorum. 'Pandemi döneminde üzerine kuş kondurdum', öyle diyeyim. Her şeyi yapabiliyorum, mesela kıymalı böreğim çok sevilir.