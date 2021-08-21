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Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 17:46

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı  illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen  vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için  Gaziantep destek vermeyi sürdürüyor. 
 
Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve  Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde afet bölgeleri için  oluşturulan ayni yardım tırlarının ilk etap uğurlama töreninde Şahin, kendi şahsı  adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı. 
 
Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam  ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum" ifadelerini kullandı. 
 
Milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktaran Şahin, şunları  kaydetti: 
 
"Yaraları sardıkça güçleniyoruz, iyileşiyoruz. Bütün dünyaya  kardeşlikte örnek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararlarla,  AFAD üzerinden sel ve yangın bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak  için karar aldık. GAGEV sayesinde bütün sivil toplum kuruluşları ile çalışan özel  bir şehiriz.  
 
Daha önce açıkladığımız GastroANTEP'i iptal etme ve oraya  harcayacağımız bütçeyi, GAGEV ile ayni ve yardım olarak AFAD üzerinden sel  bölgesine gönderme kararı almıştık. Bu aldığımız karar doğrultusunda AFAD'tan  gelen listede gıda, hijyen ve elbise desteği isteniyordu. Yaklaşık 10 milyonluk  ayni yardımı trikotajcımız, ayakkabıcımız, gıdacımızdan alarak Büyükşehir Belediyesi olarak 'Ben de Varım' diyoruz." 

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Fatma Şahin Gaziantep sel felaketi
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